بـ"الطائرات المسيرة".. مليشيا الحوثي مستمرة في انتهاك الهدنة الأممية بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بـالطائرات المسيرة.. مليشيا الحوثي مستمرة في انتهاك الهدنة الأممية بالحديدة الأربعاء 2 ديسمبر 2020 الخليج 365 أعلنت القوات المشتركة العاملة فى الحديدة والساحل الغربي، أنها تمكنت من رصد تحليق 3 طائرات مسيرة لمليشيا الحوثي في سماء مديريتين جنوب المحافظة.

وقال مصدر عملياتي إن القوات المشتركة رصدت الطائرات الحوثية المسيرة فوق أجواء مديريتي حيس والتحيتا في الساحل الغربي. وأوضح المصدر أنه تم رصد 3 طائرات استطلاعية حوثية واحدة حلّقت في سماء مديرية حيس واثنتان في سماء التحيتا جنوب محافظة الحديدة. وتتواصل انتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في الحديدة والساحل الغربي، مخلفة ضحايا بالعشرات من المدنيين، سقطوا في هجمات مباشرة على الأحياء السكنية والأعيان المدنية.

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