شكرا لبحثكم عن خبر أكثر من 300 طائرة تعبر الاجواء اليمنية مقابل 300000 دولار لـ”الحوثيين” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن أن أكثر من 300 طائرة تعبر الاجواء اليمنية مقابل ٣٠٠٠٠٠ دولار، الى أيدي سلطات مليشيا الحوثي.

وذكر ايهاب أحمد عيسى، ‏مدير إدارة الاستثمار بديوان عام الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني، والتابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، بإن " ايجار عبور أي طائرة فوق الاجواء اليمنية ب١٠٠٠ دولار، وأن أكثر من ٣٠٠ طائره تعبر أجواء اليمن في اليوم الواحد فقط".

وأوضح بان أكثر من ٣٠٠٠٠٠ دولار هي إيجار الاجواء اليمنية في اليوم الواحد؛ يتم توريدها الى يد الحوثيين بصنعاء!.

ونوه بأن برج الطيران لمطار العاصمة المؤقتة عدن تم نقله الى صنعاء بداية الوحدة.

وأثارت التغريدة ردود فعل واسعة، تنفي عبور أي طائرات في الاجواء اليمنية منذ عام 2015 بفعل الحظر الجوي الذي يفرضه التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، غير أن ردود أخرى سارعت الى حساب معدل الدخل السنوي لعبور الاجواء اليمنية، والذي قدرته بـ ٧٠ مليون دولار.

وتعبر الأجواء العراقية يوميا 270 طائرة؛ أجور الواحدة 450 دولارا‎؛ وفقا لتصريح رسمي لوزير النقل العراقي، نشرته وكالة الانباء الرسمية.