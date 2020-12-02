شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الاوقاف بصنعاء تحظر جماعة سلفية جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية مطلعة في صنعاء، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الاوقاف أصدرت قرار بحظر جماعة سلفية جديدة.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن مكتب وزارة الأوقاف بصنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أصدر قرار بمنع جماعة الدعوة والتبليغ من تحركاتها ومحاضراتها.

ودعت المصادر الى احترام التنوع والتسامح اليمني التاريخي المشهود له.

يأتي ذلك بعد عمليات تضييق واقتحامات مارستها المليشيا على ما يسمى بـ"دار الحديث "بمحافظتي ذمار واب، خلال الفترة الماضية.