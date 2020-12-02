شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. بكاء أمهات يمنيات بحرقة بعد موت أطفالهن بقصف حوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فيه نواح أمهات يبكين بعد فقدان أطفالهن في قصف حوثي بمحافظة تعز.

واستشهد واصيب 12 مدنياً بينهم نساء واطفال، أمس الاثنين، بقذائف اطلقتها مليشيات الحوثي الاجرامية المدعومة ايرانياً استهدفت عدداً من الاحياء السكنية بمدينة تعز.

وقال مصادر محلية إن القصف الذي استهدف احياء المفتش بعصيفرة ،والبعرارة وجبل جرة ، والاربعين تسبب باستشهاد طفلين وإصابة 10 أخرين معظمهم أطفال يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات المدينة".

وأوضحت المصادر أن القصف المستمر الذي طال عدد من الاحياء السكنية أسفر عن استشهاد وإصابة 10 مدنيين بينهم 6 أطفال وامرأة من المهمشين..مشيراً الى بتر اطراف طفلين وامراة.