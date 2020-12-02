شكرا لبحثكم عن خبر زينبيات يقتحمن مدارس في صنعاء ويهددن مدرسات ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زينبيات يقتحمن مدارس في صنعاء ويهددن مدرسات ”تفاصيل”

اقتحمت قوات نسائية تابعة لميليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء مدارس في العاصمة صنعاء بالقوة.

وقالت مصادر تربوية أن ما يسمى بالزينبيات قمن باقتحام القاعات الدراسية في مدارس مختلفة في صنعاء بالقوة.

وأضافت المصادر بأن الزينبيات قمن بتوزيع ملازم وكراسات طائفية على طلاب وطالبات المدارس التي تم اقتحامها بالقوة.

وأشارت المصادر إلى أن الزينبيات هددن المعلمات ومديرات المدارس اللاتي يرفض السماح لهذه الممارسات بالفصل أو السجن.

كانت هذه تفاصيل خبر زينبيات يقتحمن مدارس في صنعاء ويهددن مدرسات ”تفاصيل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.