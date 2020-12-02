شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن وصول سفيرها إلى سوريا وصحيفة سعودية تكشف طريقة خروجه من اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي وصول سفيرها إلى سوريا لتأدية مهامه كسفير للمليشيا الحوثية.

وفقا لوسائل إعلام حوثية فإن المدعو عبد الاه صبري وصل دمشق لمباشرة مهامه الدبلوماسية كسفير للمليشيا الحوثية في سوريا.

ويتسائل الشارع اليمني كيف دخل السفير الإيراني إلى صنعاء وكيف خرج سفير المليشيا الحوثية إلى سوريا.

ووفقا لصحيفة «عكاظ» السعودية، فأن القيادات الحوثية منتحلة الصفة الدبلوماسية خرجت من اليمن بنفس الآلية التي تمكن من خلالها القيادي في الحرس الثوري الإيراني «حسن إيرو» من دخول اليمن.

وأشارت الصحفية نقلاُ عما سمته مصدراً موثوق قوله: إن «عبد الله الصبري» الذي عُين من قبل الحوثي كسفير في سورية بدلاً عن نائف القانص خرج ضمن وفد الحوثي المشارك في مشاورات جنيف للأسرى بالطائرة الأممية».

وأضافت الصحيفة أن الصبري «لم يشارك في أي اجتماعات للجنة وتوجه بصحبة محافظ البنك المركزي في صنعاء الحوثي هاشم المؤيد إلى طهران في مهمة سرية»، مرجحاً «أن يكون الهدف من الزيارة إبرام صفقات أسلحة ومخدرات تكون عائداتها لتمويل جرائم الحوثي».

ولفتت إلى أن «الصبري والمؤيد وصلا ضمن لجنة الحوثيين للتفاوض حول الأسرى في اجتماع جنيف، إذ نقلتهما الطائرة الأممية لكنهما لم يشاركا في أي لقاء».