شكرا لبحثكم عن خبر الأمن يلقي القبض على شخص أحرق زوجته في محافظة حضرموت والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر أمنية إنه تم القبض على المتهم بحرق زوجته التي توفيت الأحد الماضي، متأثرة بجراحها في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وصرح وكيل وزارة الداخلية مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء سعيد علي العامري إن الأجهزة الأمنية باشرت في إجراء تحقيق شامل في قضية وفاة مروى البيتي التي تعرضت لحريق أدى إلى وفاتها.

وكانت مصادر محلية وحقوقية كشفت يوم الاحد، بأن "يمني" أحرق زوجته أمام أعين أطفالها في واحدة من ثلاث جرائم مروعة ضد النساء خلال أسبوع.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن زوج قام بإحراق زوجته "الثلاثينية"؛ أي في العقد الثالث، والتي تم اسعافها إلى مستشفى الريان بمدينة المكلا، محافظة حضرموت، بعد احتراق 80 % من جسدها.

وذكرت المصادر بأن المرأة تدعى مروى البيتي وأن التحقيقات تفيد بقيام زوجها بصب البنزين علي جسدها واشعال النار فيها وتركها تحترق في منزله قبل أن يقوم أهالي الحي بإسعافها؛ في جريمة مروعة بسبب مشاكل عائلية.