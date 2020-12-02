شكرا لبحثكم عن خبر "مليشيا الحوثي" تكشف رسميا عزمها اجتياح الجنوب وتصرح: لن يهدأ لنا بال حتى نسيطر على كل شبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صرحت مليشيا الحوثي بشكل واضح عن نيتها اجتياح الجنوب والسيطرة على كل المحافظات.

وصرح مايسمى برئيس الحكومة الحوثية غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور أنهم مسؤولون ومتعهدون بالسيطرة على كل شبر في اليمن.

وأضاف بأنهم لن يهدأ لهم بال حتى يتم السيطرة على كل تراب اليمن لتطبيق ما أسماها ثورة 21 سبتمبر.

وأردف أن مايسمى بالجنوب العربي ماهو إلا مشروع بريطاني استعماري تم إسقاطه في 14 أكتوبر وأن المرتبطون بهذا المشروع -دعاة الانفصال- يفتقدون لأبسط قراءة للتاريخ اليمني وأسلاب الاستقلال ونجاح ثورة أكتوبر.

وبعد وصول السفير الإيراني إلى صنعاء كشفت مليشيا الحوثي عن نواياها الحقيقة باجتياح الجنوب بإيعاز إيراني والسيطرة على كل ربوع الوطن.

وفيما يواجه الجيش الوطني مليشيا الحوثي في الجوف ومارب وصعدة والبيضاء وغيرها من المحافظات تشن مليشيا مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا حربا شعواء على الجيش الوطني لتسهيل تحركات الحوثيين وإضعاف قوة الجيش والحكومة الشرعية.