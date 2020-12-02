شكرا لبحثكم عن خبر وصفته بـ”رقم صاعق وغير مقبول” ... الأمم المتحدة تكشف العدد الحقيقي لضحايا الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن رقم صادم لعدد الضحايا في اليمن، جراء الصراع المستمر منذ أكثر من 5 أعوام.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عبر حسابه على "تويتر"، إن "الصراع في اليمن، وأسباب أخرى ذات صلة، أودى حتى الآن بحياة 233 ألف شخص".

وأضاف: "هذا الرقم الصاعق غير مقبول".

وأشار إلى "وصول اليمن إلى نقطة اللا عودة"، مشددا على "أن هناك حاجة الآن لوقف إطلاق النار".

ويشهد اليمن منذ نحو 6 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.