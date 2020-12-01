 البحسني يقوم بزيارة لعدد من مناضلي الثورة اليمنية في سياق اهتمامه بالمناضلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بزيارة لعدد من مناضلي الثورة اليمنية، في سياق اهتمامه بالمناضلين، تزامناً مع الذكرى الـ53 لعيد الاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر، وللتذكير بتضحيات مناضلي الثورة.



حيث زار المحافظ المناضلين سعد سالم فرج المصلي، وصالح عمر محفوظ المضي، وصلاح علي محمد بن هشان، واطمأن المحافظ خلال الزيارة التي قام بها لمنازلهم على صحتهم، ناقلاً لهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وتهانيه لهم بمناسبة العيد الـ53 للاستقلال.

وثمن المحافظ البحسني تضحياتهم وتضحيات جميع المناضلين الذين أسهموا في إنجاح الثورة وتحقيق النصر والاستقلال في الـ30 من نوفمبر، وجهودهم في خدمة مجتمعهم خلال المناصب التي تبوأوها خلال الحقب الماضية.

بدورهم أعرب المناضلون المصلي والمضي وبن هشان، عن تقديرهم العالي لهذه اللفتة الطيبة من المحافظ البحسني، مؤكدين أهمية ودلالات الزيارة التي تعبر عن حرص قيادة السلطة بالمحافظة واهتمامها بالمناضلين، مجددين تأكيدهم ووقوفهم ودعمهم لجهود محافظ حضرموت في استتباب الأمن وخدمة التنمية بالمحافظة.

رافق المحافظ ، عضو مجلس الشورى محمد عبدالله الحامد، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن العميد صالح لحمدي.