شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجموعة التعليم المحلية تناقش الإقرار النهائي لوثيقة مشروع إعادة التعليم والتعلم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقشت مجموعة التعليم المحلية في إجتماعها الإفتراضي اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التربية والتعليم، الدكتور، عبدالله لملس، الاقرار النهائي لوثيقة المنحة المالية المقدمة من البنك الدولي والشراكة العالمية للتعليم، لمشروع اعادة التعليم والتعلم.

وأقر الإجتماع الذي شارك فيه ممثلين عن المنظمات الاممية والدولية والمكتب الفني لوزارة التربية والتعليم، وضع خطة اجرائية لاستكمال تقديم المشروع . تجدر الإشارة إلى أن التكلفة المالية للمشروع بلغت 153.8 مليون دولار امريكي يساهم البنك الدولي فيه (100) مليون دولار وتساهم الشراكة العالمية (53.8) مليون دولار . ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات اساسية ويستهدف دعم المعلمين والتغذية والمواد التعليمية وتحسين البيئة المدرسية والترميم والصيانه والتعليم البديل وتعزيز القدرات المحلية .

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