نائب الرئيس يهنئ نائب رئيس دولة الإمارات ونائب القائد الأعلى باليوم الوطني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح برقيتي تهنئة إلى أخويه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ـ حاكم دبي وإلى صاحب السمو الشيخ الفريق أول طيار محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ ولي عهد أبو ظبي هنأهما فيها بمناسبة احتفالات بلادهما باليوم الوطني الـ 49.

وأشاد نائب الرئيس في البرقيتين بالدور الأخوي لقيادة الإمارات تجاه اليمن وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر التعاون والإخاء، منوهاً بدعم الأشقاء لليمن ومشاركتهم في تحالف دعم الشرعية لكسر مطامع إيران ومشاريعها التوسعية في المنطقة. وعبر نائب الرئيس في برقيتيه عن أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، متمنياً للأشقاء في الإمارات حكومة وشعب المزيد من التقدم والازدهار ولبلدينا الأمن والاستقرار والنماء.

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