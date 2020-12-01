شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يهنئ نظيره الاماراتي وولي عهد ابوظبي بالعيد الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الأحد، برقيتي تهنئة إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعون لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وعبر رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التهنئة والمباركة لنظيره الاماراتي وولي عهد ابوظبي وللشعب الاماراتي الشقيق بهذه المناسبة الوطنية، وتمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للامارات وشعبها.. منوها بما حققته الإمارات في ظل قيادتها الحكيمة من إنجازات حضارية بارزة، ومن نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات والتي هي محل اعتزاز الجميع.

وأثنى رئيس الوزراء على العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تطويرها في مختلف الأصعدة.. مثمنا جهود ومشاركة الامارات في إطار تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإسهاماتها الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لليمنيين.