دعم مركز العزل بالقطن باجهزة طبية بتمويل كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تسلم مركز العزل الخاصة بفيروس كورونا، بمستشفى الحياة العام بمديرية القطن محافظة حضرموت اليوم، دفعة من الاجهزة والتجهيزات الطبية مقدمة من الجمعية الكويتية للاغاثة وتنفيذ مؤسسة التواصل للتنمية.



وثمن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي الدعم السخي من الاشقاء في دولة الكويت الشقيقة.. مشيرا الى انها ستساهم في تعزيز القدرات الطبية والوقائية للمركز، وتقديم الخدمات الطبية النوعية للمستشفى الذي تسعى السلطة المحلية الى ان يكون مستشفى نموذجي على مستوى الجمهورية .

من جانبه أوضح مدير مؤسسة التواصل رائد ابراهيم الى ان المساعدات الطبية شملت وحدتي عناية مركزة ومجموعة من أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية للمرضى وأدوات حماية وقائية للكوادر الصحية العاملة في مركز العزل .