شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشار وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد ممثل منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم مستشار وزير الخارجية السفير جمال ناصر اليوم بمكتب الوزارة بعدن أوراق اعتماد الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في اليمن أدهم عبدالمنعم.



وخلال اللقاء جرى استعراض التعاون بين اليمن والمنظمة في ظل الظروف التي تعيشها اليمن جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، والدعم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كما تم التأكيد على أهمية أن تركز الجهود على البرامج المستدامة وإعادة تأهيل البنى التحتية للقطاعات والمرافق الصحية.

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