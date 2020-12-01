دورتان تدريبتان في إدارة الارشفة والتوثيق وبرنامج الترصد الغذائي بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بدأت اليوم، دورة تدريبية في مجال ادارة المكاتب والأرشفة والتوثيق ، تنظمها هيئة مستشفى سيئون بالتعاون مع الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية والتدريب.
وفي افتتاح الدورة أشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، إلى أهمية الدورة في رفع قدرات العاملين المختصين في مجال الأرشفة، لما يساهم في تطوير منظومة العمل الإداري في كافة أجهزة الدولة .
كما بدأت اليوم، الدورة التدريبية TOT لمدربين برنامج الترصد التغذوي، ينظمها قطاع الرعاية الصحية الأولية، بدعم من منظمة الصحة العالمية.
وتستهدف الدورة عشرة مشاركين من محافظات حضرموت الساحل والوادي ، وشبوة ، ومأرب ، والمهرة ) بهدف اكسابهم معارف ومهارات لتحسين الوضع التغذوي والاكتشاف المبكر لحالات سوء التغذية.
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