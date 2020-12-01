شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة ترتيبات حملة التحصين ضد شلل الأطفال بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع اليوم، الترتيبات الخاصة بحملة التحصين ضد شلل الأطفال بمحافظة عدن.

واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب مدير عام مكتب الصحة بعدن الدكتور شكري عباد، ومدراء مكاتب الصحة ومنسقي التحصين الصحي بالمديريات، تقريرا عن الخطط والآليات الخاصة بالحملة التي تنطلق من منزل إلى منزل في الخامس من ديسمبر الجاري. واستعراض الاجتماع التحديات والمعوقات التي تعترض العمل في الحملة والسبل الكفيلة بمعالجتها.

كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة ترتيبات حملة التحصين ضد شلل الأطفال بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.