مناقشة إجراءات بدء الأعمال الميدانية للمسح الزلزالي الجديد لشركة كالفالي بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي اليوم مع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري الإجراءات الكفيلة لبدء المسح الزلزالي الجديد الذي سيتم بتقنيات المسح الحديثة في مواقع الامتياز المفتوحة للقطاع ( 9 ) لشركة كالفالي النفطية.



وأكد نائب الوزير في اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ومدير مكتب النفط بالوادي المهندس رضا باسيف على أهمية أن تقترن الأعمال الميدانية بممارسة اللجنة المكلفة بعملية تقييم الأضرار الناتجة عن أعمال المسح الزلزالي مهامها بحسب اختصاصات كافة أعضائها وذلك بغية تعويض أية أضرار أولا بأول.

وتطرق الى مشاريع التنمية المحلية الممولة من قبل وزارة النفط والمدرجة في إطار برامج وخطة عمل منظمة، سيتم تخويل السلطة المحلية ومكتب الوزارة بالوادي والصحراء بالإشراف المباشر على تلك الأعمال.

من جانبه أكد وكيل المحافظة عصام الكثيري على أهمية الالتزام بما ورد في الإتفاقيات الموقعة مع الشركة بإعطاء أبناء مناطق الامتياز الأولوية في إطار احتياجات أعمال الشركة والمساهمة في إحداث تنمية محلية تلبي أهم الإحتياجات المرتبطة بحياة الناس اليومية وفي مقدمتها الكهرباء من خلال الاستفادة من الغاز المصاحب أثناء الإنتاج.