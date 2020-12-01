شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت.. إلقاء القبض على المتهم بحرق زوجته في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ المكلا أكد أمن ساحل حضرموت إلقاء القبض على المتهم بحرق زوجته التي توفيت الأحد الماضي، متأثرة بجراحها في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وذكر وكيل وزارة الداخلية مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء سعيد علي العامري أن الأجهزة الأمنية باشرت في إجراء تحقيق شامل في قضية وفاة مروى البيتي التي تعرضت لحريق أدى إلى وفاتها. ولفت "العامري" إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهم، وأحالته إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات. وتابع "أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع مرتكبي الجرائم لكشفهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل". وكانت الحادثة أثارت الرأي العام في محافظة حضرموت وسط مطالبات من الناشطين ومنظمات حقوقية بسرعة "إنصاف ضحية هذه الجريمة البشعة".

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