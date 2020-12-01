قصف حوثي يستهدف منازل المواطنين بالجاح جنوبي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ الحديدة قصفت مليشيات الحوثي، الثلاثاء، 01/كانون الأول/2020 بلدة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة بالأسلحة المتوسطة.

وقالت مصادر محلية في الجاح، إن المليشيات أطلقت النار على منازل المواطنين المأهولة بالسكان، مستخدمة الأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 بصورة كثيفة. وبينت المصادر أن حالة من الهلع سادت صفوف السكان القاطنين في البلدة خوفاً من ارتكاب الحوثيين مجزرة بحقهم، كما تعودت المليشيا على ارتكابه بحق المدنيين في مناطق متفرقة من الحديدة

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