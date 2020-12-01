شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلكي عياش يتوقع حالة الطقس حتى الثلث الأول من الشهر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

كشف الفلكي اليمني محمد عياش عن أحوال الطقس حتى نهاية الثلث الأول من شهر ديسمبر.



وتوقع الفلكي عياش أن تبقى الأجواء كما هي عليه دافئة إلى مُعتدلة نسبياً في المناطق الجبليةِ المرتفعة.

كما توقع استقرار درجات الحرارة عند مُعدلاتها الحالية حتى نهاية الثُلث الأول من شهر ديسمبر