شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل 10 حالات اشتباه بالإصابة في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية.



وذكرت الناطقة باسم اللجنة، إشراق السباعي، في منشور على (فيسبوك)، أن محافظة حضرموت سجلت 4 حالات اشتباه، فيما توزعت الست الحالات الأخرى في محافظات عدن، تعز، والضالع.

وأضافت أن اللجنة لم تسجل أي حالات وفاة أو شفاء، كما أجرت خلال الساعات الماضية 242 فحصاً وكانت كلها سلبية.

وبذلك فإن إجمالي حالات الاشتباه وفق إحصائيات اللجنة بلغ 6.823 فيما الحالات المؤكدة 2.077 منها 605 وفاة و1.382 حالة تماثلت للشفاء