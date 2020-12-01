وقفة احتجاجية تطالب بالقصاص من قاتل "مروى البيتي"

طالبت عشرات الحقوقيات والناشطات، بمدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الثلاثاء، سلطات المحلية والقضائية في المحافظة بسرعة محاكمة قاتل "مروى البيتي" وإنزال عقوبة الإعدام بحقه.



جاء ذلك أثناء وقفه احتجاجية نفذت أمام ديوان محافظة حضرموت بمدينة المكلا.



وشدد المحتجون على التعجيل بمحاكمة قاتل "البيتي" وإنزال عقوبة الإعدام بحقه.



ورفعت في الوقفة، لافتات تحمل شعارات مناهضة للعنف ضد المرأة، وتحث بعدم الصمت أمام هذه الجريمة.



ومنتصف ليل الثلاثاء الماضي 24 نوفمبر 2020، أقدم زوج "البيتي" على صب مادة البنزين على جسد زوجته، وأضرم النار فيه لعدة ساعات، فارقت على إثرها الحياة بعد نقلها للمستشفى.



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي عقب الجريمة التي تعد سابقة خطيرة في المجتمع الحضرمي.



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