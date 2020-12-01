شكرا لبحثكم عن خبر غارات جوية مكثفة لمقاتلات التحالف العربي على مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الساعات الماضية، غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثي في مختلف الجبهات بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت مصادر ميدانية وإعلامية، إن طيران التحالف العربي شن أكثر من عشر غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية في مديرية مدغل غرب مأرب.

وأضافت: ان مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية تحركات ومواقع للحوثيين في مديرية صرواح.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات الحوثية، كما تم تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للمليشيات.