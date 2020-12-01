ناشطة سياسية: استهداف النخبة بالاتهامات لأنهم يفضحون ضعف الشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

خاص- الخليج 365

علقت الناشطة السياسية الجنوبية الدكتورة آمنه صالح عوض الشهابي على تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي ضد النخبة الحضرمية ووصفه للنخبة بالمليشيات.



وقالت آمنه في تصريحات خاصة إن النخب ولدت من رحم المعاناة التي يعيشها وضع الجنوب الآن لا جيش ولا أمن من يحمي أمن الجنوب ولولا هذه المقاومة من أبناء الجنوب انفسهم لجتاح الحوثي الجنوب في أقل من يوم اذا اعتمدنا علي الجيش الشرعي المنهار.

وحول دور النخبة الحضرمية في مكافحة الارهاب قالت هم أهل البلد وأهل مكة أدري بشعابها وهم يعلمون كيف يقامون الارهاب رغم الامكانيات الشحيحه المتوفرة لديهم ولكنهم يسهمون في استباب الأمن في حضرموت.

كما أشارت أن استهداف النخبة بالاتهامات والمقالات يأتي لانهم يفضحون ضعف الشرعية وإهمالها في الوقت الذي يقومون فيه بتثبيت الأمن.