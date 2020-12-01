عدن.. انفجار أسطوانة غاز في مقهى شهير وسقوط ضحايا

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يزيد بن سلمان - شبوة - انفجار عنيف يهز العاصمة المؤقتة عدن وسقوط ضحايا انفجار أسطوانة غاز مقهى شهير في عدن وسقوط ضحايا هزّ انفجار عنيف، اليوم الاثنين مديرية الشيخ عثمان كبرى مديريات العاصمة المؤقتة عدن. وقالت مصادر محلية، إن انفجارا عنيفا حدث في مقهى الشجرة الشهير بمديرية الشيخ عثمان، وخلف قتيل وجرحى. وأضافت المصادر أن الحادث كان بسبب انفجار أسطوانة غاز في المقهى وتسبب بوفاة أحد عمال المقهى وإصابة 4 أخرين بينهم مالك المقهى.

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