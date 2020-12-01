شكرا لبحثكم عن خبر أول فرصة لـ”بايدن” بشأن اليمن والسعودية والحرب والمتمردين الحوثيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - سيُظهر الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، نهج جديد تجاه المملكة العربية السعودية واليمن أنه مهتم بأكثر من مجرد العودة إلى الوضع الراهن قبل ترامب؛ وفقا لمقال تحليلي أعده " جوشوا كيتنغ" لصحيفة " Slate".

ويقول جوشوا في مقاله الذي ترجمه "المشهد اليمني": قد تبدو سياسة بايدن الخارجية أيضًا مختلفة تمامًا عما يتوقعه النقاد والمؤيدون الآن. قد يكون أسلوبه في التعامل مع اليمن والمملكة العربية السعودية أول فرصة لنا لنرى كيف سيبدو الأمر.

ويضيف: لن نضطر إلى الانتظار طويلاً حتى الاختبار الأول لمعرفة ما إذا كانت الإدارة ستمثل شيئًا جديدًا في السياسة الخارجية. سيحتاج فريق بايدن قريبًا إلى معالجة مسألة الحرب في اليمن ودعم الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية على نطاق أوسع. إنها منطقة تتمتع فيها الولايات المتحدة بقدر كبير من النفوذ، مما يعني أن بايدن يمكن أن يشير إلى تغيير المسار بأمر واحد، وحيث سيكون للنهج الجديد قدر كبير من الدعم.

وتابع: تعهد بايدن "بإنهاء دعمه للحرب التي تقودها السعودية في اليمن" وسيتخذ بالتأكيد بعض الإجراءات لتحقيق هذه الغاية، ولكن هذا قد يعني بعض الأشياء المختلفة. يمكن لبايدن انتظار الكونجرس لتمرير قانون آخر يقطع الدعم الأمريكي للحرب، أو يمكنه التصرف بشكل أسرع وحسم ذلك من خلال إنهاء الدعم اللوجستي الأمريكي وتبادل المعلومات الاستخباراتية من خلال إجراء تنفيذي.

ثم هناك مسألة مبيعات الأسلحة. جادل فلورنوي بأنه بدلاً من حظر مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بالكامل، يجب على الولايات المتحدة أن تضع شروطًا على استخدامها. كما أنها تميز بين الأسلحة الهجومية والأنظمة الدفاعية مثل صواريخ باتريوت التي يستخدمها السعوديون لاعتراض صواريخ الحوثيين وهجمات الطائرات بدون طيار. كما ذكرت صحيفة The American Prospect ، أثار هذا الموقف دهشة التقدميين في السياسة الخارجية نظرًا لعملها المزعوم مع مقاولي الدفاع خلال سنوات ترامب.

وأشار الى أن هناك أيضًا مسألة ما إذا كانت الإدارة الامريكية ستقيد مبيعات الأسلحة في المستقبل، أو ستراجع أيضًا المبيعات الموجودة بالفعل في خط الأنابيب. في يوم الانتخابات ، أخطرت إدارة ترامب الكونجرس رسمياً بخطة لبيع 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 إلى الإمارات كجزء من صفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار. وقال بلينكين إن إدارة بايدن "ستلقي نظرة فاحصة" على تلك الصفقة، مشيرة إلى الحاجة إلى الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة.

وأردف: في عهد أوباما ، باعت الولايات المتحدة أسلحة بقيمة 112 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية ، وعلى الرغم من بعض الهواجس - التي يتم التعبير عنها عادةً في اقتباسات لوسائل الإعلام من قبل مسؤولين إداريين مجهولين - قدمت الدعم اللوجستي للحرب التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن. كان يُنظر إلى هذا على نطاق واسع في ذلك الوقت على أنه تنازل للسعوديين، الذين لعبوا دورًا فعالًا في الاتفاق النووي الإيراني ، لكن فريق أوباما فعل أكثر من مجرد غض الطرف عن الحملة السعودية. في زيارة إلى الرياض في عام 2015 للمساعدة في إنشاء مركز تنسيق للحملة الجوية ، أخبر بلينكين ، نائب وزير الخارجية آنذاك، المراسلين أن "المملكة العربية السعودية ترسل رسالة قوية إلى الحوثيين وحلفائهم بأنهم لا يستطيعون اجتياح اليمن بقوة السلاح."

وفي الأشهر الأخيرة من عام 2016 ، بدأت إدارة أوباما أخيرًا في التراجع عن الحرب، ومنعت بيع مجموعات الذخيرة الموجهة من شركة Raytheon بسبب مخاوف بشأن الضحايا المدنيين. في تلك المرحلة ، كان الأمر أكثر بقليل من لفتة رمزية منذ أن ضاعف فريق ترامب بسرعة الدعم الأمريكي للسعوديين بعد بضعة أشهر فقط.

و أعرب المسؤولون في إدارة أوباما عن أسفه لدور الولايات المتحدة في خلق كارثة إنسانية في اليمن. ومن بين هؤلاء بلينكين وسوليفان والمرشح سفيرا لبايدن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، اللذين وقعا كلاهما على خطاب 2018 من مسؤولي أوباما السابقين الذين استنكروا الحرب.