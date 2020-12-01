شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يقضي على مجاميع حوثية حاولت التسلل في جبل مراد بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية تكبّد خسائر بشرية ومادية فادحة بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن ابطال الجيش الوطني أفشلوا محاولات مجاميع حوثية التسلل إلى مواقع عسكرية في أطراف جبل مراد وأجبروا العناصر المتسللة على التراجع والفرار بعد سقوط عدد من أفرادها بين قتيل وجريح وتكبدها خسائر أخرى في العتاد".

كما استهدف طيران التحالف بعدّة غارات مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهة رحبة، ونتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.