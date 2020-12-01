شكرا لبحثكم عن خبر مجزرة جديدة ترتكبها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد واصيب 12 مدنياً بينهم نساء واطفال، اليوم الاثنين، بقذائف اطلقتها مليشيات الحوثي الاجرامية المدعومة ايرانياً استهدفت عدداً من الاحياء السكنية بمدينة تعز.

وقال مصادر محلية إن القصف الذي استهدف احياء المفتش بعصيفرة ،والبعرارة وجبل جرة ، والاربعين تسبب باستشهاد طفلين وإصابة 10 أخرين معظمهم أطفال يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات المدينة".

وأوضحت المصادر أن القصف المستمر الذي طال عدد من الاحياء السكنية أسفر عن إصابة 10 مدنيين بينهم 6 أطفال وامرأة من المهمشين..مشيراً الى بتر اطراف طفلين وامراة.

وتواصل مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً، فرض الحصار على مدينة تعز واستهداف الاحياء السكنية المكتظة بالسكان بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة مخلفة ضحايا مدنيين اغلبهم نساء واطفال.