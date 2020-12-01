شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تمنح المغتربين اليمنيين في السعودية ودول الخليج وأمريكا إجازة مفتوحة من كافة الوظائف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن أن مليشيا الحوثي منحت كافة المغتربين اليمنيين الموظفين الذين يعملون في السعودية ودول الخليج وأمريكا إجازة مفتوحة من كافة الوظائف التي يشغلونها.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن قرار بهذا الشأن يجري تطبيقه بشكل سري، ويشمل السماح للتربويين وأساتذة الجامعات والمهندسين والاطباء والعمالة الماهرة وبقية المهن الاخرى.

وبينت المصادر الى أن القرار الحوثي استند الى المادة السابعة من قانون رعاية المغتربين اليمنيين رقم (34) لسنة 2002م، والتي تنص على أن المغترب يتمتع أثناء فترة الاغتراب بعدة حقوق أولها؛ الحصول على إجازة مفتوحة بدون مرتب من جهة عمله، وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية، وكذلك استفادة المغترب الموظف، وكذا المغترب المقيم في الخارج من خدمات التأمينات الاجتماعية المعمول بها في القوانين النافذة داخل الوطن، في حالة اشتراكهم واستمرارهم فيها.

يأتي ذلك بعد عجز المليشيا وفشلها في صرف نصف مرتب لموظفي الدولة، كان وعد بالانتظام في صرفه المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى.