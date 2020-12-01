شكرا لبحثكم عن خبر دولة الكويت تقدم مساعدات طبية خاصة بكورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت دولة الكويت تقديم مساعدات طبية وأجهزة خاصة بفيروس كورونا لمراكز العزل الخاصة في محافظة شبوة جنوب اليمن.

وقد تسلمت مراكز العزل بمحافظة شبوة، اليوم، دفعة من الاجهزة والتجهيزات الطبية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مقدمة من الجمعية الكويتية للاغاثة.

وثمن وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، الدعم السخي من الاشقاء في دولة الكويت الشقيقة..مشيرا الى انها ستساهم في تعزيز القدرات الطبية والوقائية لمراكز العزل.

من جانبه اوضح نائب مدير الجمعية الكويتية الدكتور عادل باعشن، بان المساعدات الطبية شملت وحدتي عناية مركزة ومجموعة من اجهزة التنفس الاصطناعي واجهزة مراقبة العلامات الحيوية للمرضى وادوات لوقائية الكوادر الصحية العاملة في مراكز العزل الصحي بالمحافظة.