شكرا لبحثكم عن خبر وفد سعودي في العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، وفدا تابع للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد المحافظ لملس على الشراكة الثنائية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في الحرب والتنمية، مشيراً إلى أن التنمية جبهة مستقلة ومهمة ولا تقل أهمية عن جبهات القتال التي تتطلب دعماً وجهودا وامكانيات كبيرة، وهو ما وفره الأشقاء في المملكة ويشكرون عليه.

وقال لملس :”عدن في الفترة الراهنة تحتاج لكل شئ، لأنها فقدت كل شئ تقريبا خلال السنوات الماضية”، لافتا إلى أن حزمة المشاريع التي نفذها البرنامج السعودي والتي ما يزال يجري تنفيذها أحدثت أثراً إيجابياً في نفس المواطن العدني، كونها جاءت ملبيّة لحاجته ومتفاعلة من معاناته.

وضم وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كل من الإخوة:

مشبب القحطاني رئيس الوفد، والمهندس محمد البرية، والمهندس مشاري البلوي، وعبدالكريم العازمي، وأيمن السعيد.

وعبّر رئيس وفد البرنامج مشبب القحطاني عن سعادته بزيارة العاصمة عدن ولقاء المحافظ لملس، وبما لمسه بمعية الوفد الزائر من حفاوة استقبال وحسن ضيافة من قبل المحافظ وأبناء عدن، مشيرا إلى أن قيادة المملكة تُولي تنمية وإعمار اليمن أهمية كبيرة، وتعي حاجة الشعب لدعم أشقائهم في المملكة، و مؤكدا أن قيادة البرنامج ستُولي ما تم مناقشته في هذا اللقاء جل اهتمامها .

ووفقا لمصادر إعلامية فإن الرياض أرسلت الوفد الرفيع الى عدن والمحافظات الجنوبية، لتقييم احتياجاتها الملحة، في سياق ما يعتقد أنه على صلة بتهيئة الظروف لتشكيل حكومة مناصفة بموجب اتفاق لتقاسم السلطات المحلية هناك.

إلى ذلك أعلن مدير البرنامج السعودي بعدن المهندس أحمد مدخلي، استكمال اجراءات مناقصة مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، مشيراً إلى أن هناك اجتماع سيعقد خلال اليومين القادمين بين مهندسي واستشاريي البرنامج مع قيادة المطار تمهيداً للشروع في مرحلة التنفيذ خلال الأسابيع القادمة.