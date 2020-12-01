شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي يعلن التصدي لهجوم حوثي انطلق من عمران والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن التحالف العربي تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، سقوط صاروخ باليستي في صعدة أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية من عمران.

وندد التحالف العربي في بيان له اليوم، باستمرار سقوط الصواريخ البالستية عشوائياً على المدنيين و التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد التحالف العربي استمراره في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتدمير القدرات النوعية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.