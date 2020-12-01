شكرا لبحثكم عن خبر خلاف على شفاط مياه يتطور لجريمة قتل في محافظة عمران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في محافظة عمران إن ثلاثة أشخاص أقدموا على قتل شاب بسبب خلاف على شفاط مياه.

ووفقا لمصادر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي فقد ضبط أمن مديرية العشة في محافظة عمران ثلاثة متهمين بارتكاب جريمة قتل وهم: المدعو ناصر حتوم مصفق -25 عاما- والمدعو نجيب صالح حتوم – 26 عاما- والمدعو شاعب فدعوس -27 عاما-.

وذكر أمن المديرية أن المتهمين قاموا بإطلاق النار على المجني عليه حسين محمد حسين الذيب – 20 عاما- وإصابته بطلقتين توفي على إثرها وذلك بسبب خلاف على شفاط مياه.

وانتشرت جرائم القتل والسرقة في محافظات صنعاء وعمران والمناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي مع تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية.