عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأرصاد اليمنية تحذر من أجواء باردة في 7 محافظات

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

الخليج 365

نبه المركز الوطني للإرصاد الجوية اليمنية في نشرته لحالة الطقس المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة، الأطفال وكبار السن من الأجواء الباردة ، وكذلك مرتادي البحر والصيادين في السواحل الجنوبية من البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



أضافت النشرة أن على سائقي المركبات في المرتفعات الجبلية الغربية أخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية نتيجة هطول الامطار او تكون الشابورة المائية أو الضباب.

وتوقعت النشرة، أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء غائمة جزئياَ الى غائمة والفرصة مهيئة لهطول امطار متفرقة على المرتفعات الغربية خصوصاً الشمالية الغربية في فترتي الظهيرة والمساء، فيما تكون الأجواء باردة نسبياَ اثناء الليل وساعات الصباح الباكر مع احتمال تشكل الشابورة المائية أوالضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية لمحافظات ( صعدة، حجة، المحويت، ريمة، اب، الضالع و تعز).

وذكرت أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون غائم جزئياً مع فرصة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة خصوصا أثناء فترتي الليل والصباح على السواحل الشرقية والجنوبية، والرياح شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وجنوبية على الساحل الغربي معتدلة السرعة تنشط على الاجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب والاجزاء الغربية من السواحل الجنوبية، تصل أقصى سرعة لها 25 عقدة.

وقالت النشرة أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة الى غائمة جزئياَ والرياح معتدلة شرقية الى شمالية شرقية تصل أقصى سرعة لها 15 عقدة.

مشيرة إلى أن أرخبيل سقطرى ستشهد طقساً غائماً جزئياَ مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، مع رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و 20 عقدة.