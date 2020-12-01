شكرا لبحثكم عن خبر تفجير واعتقال ونهب شخصيات قبلية ومدنية في هذه المحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت ميليشيا الحوثي على شن حملة إعتقالات طالت عددا من الشخصيات القبلية ونهبت ممتلكاتهم، على خلفية معارضتهم التجنيد الإجباري الذي تنفذه في عدد من المديريات والأرياف في اليمن.

وقالت مصادر قبلية، إن الميليشيا الانقلابية اعتقلت العديد من الشخصيات في محافظات ذمار وإب وتعز وأرياف الحديدة، مبينة أن المليشيا لم تكتف بالاعتقالات بل نهبت سياراتهم أيضا.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيا تتهم زعماء القبائل والشخصيات المختطفة بالتحريض ضدها ومعارضة تحركاتها في مناطقهم.

وأفادت بأن لجانا حوثية تجوب مناطق مديريات محافظة تعز الشمالية وأرياف ومديريات الحديدة لإجبار الفقراء على تجنيد أولادهم، مؤكدة أن مليشيا الحوثي تدهم مساكن المدنيين في مديريتي باجل والمراوعة في الحديدة لملاحقة الشباب وتجنيدهم بالقوة.

على صعيد متصل بانتهاكات ميليشيا الحوثي، أفادت مصادر محلية بأن مسلحين حوثيين أقدموا، على تفجير منزلين شرق مدينة تعز، في سياق انتقامها من المعارضين لها.

وأشارت المصادر أن المنزلين تابعين لوالد المصور الصحفي مهند العزاني وأمين الشرعبي، متهمة إياهما بمناهضة توجهاتها. وأجبرت الانتهاكات الحوثية الكثير من الأسر اليمنية على النزوح إلى مناطق سيطرة الشرعية.

وتزامن تفجير المنزلين مع شن الجماعة قصفاً مدفعياً على الأحياء السكنية في مدينة تعز المحاصرة من قبل الميليشيات منذ أكثر من 5 سنوات.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية في اليمن أمس، تسجيلها أكثر من 164 ألف شخص نازح منذ بداية العام الحالي، مؤكدة أن معظمهم نزحوا بسبب الحرب والصراع المستمر.

وأكدت أن محافظة مأرب شهدت أعلى نسبة نزوح، إذ انتقل أكثر من 12500 أسرة إلى مواقع النزوح المزدحمة في المدينة والمناطق المحيطة بها.