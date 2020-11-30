شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتفال بتخرج دفعة من طلاب كلية النفط بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 احتفلت كلية النفط والمعادن بمحافظة شبوة، اليوم، بتخرج دفعة جديدة من طلابها ،وذلك في اطار الاحتفالات التي تشهدها المحافظة بمناسبة الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر المجيد.

وخلال الحفل الذي اقيم في مركز الشاعر يسلم بن علي بمدينة عتق، هنأ وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، الخريجون بالمناسبة، مؤكدا أهمية الكلية في تخريج كوادر مؤهلة للمساهمة في مسيرة التنمية والتطور في الوطن.

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