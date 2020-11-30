نائب الرئيس يعزي في وفاة عبدالرحمن الشرفي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، الى رجل الأعمال الشيخ مطلوب عاطف الشرفي، في وفاة الحاج عبدالرحمن عاطف الشرفي، بمدينة جدة بعد حياة حافلة بالعطاء.



وعبر نائب الرئيس، في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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