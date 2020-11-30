شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المالكي: سقوط صاروخ باليستي بصعدة اطلقته مليشيات الحوثي من محافظة عمران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سقط صاروخ باليستي بمحافظة صعدة بعد اطلاقه، اليوم الاثنين، من قبل المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً من محافظة عمران.



واوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العميد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت، صباح اليوم الإثنين، صاروخاً بالستياً من محافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد اطلاقه في محافظة صعدة.

وأشار العميد المالكي في تصريح وفقا وكالة الانباء السعودية (واس)، الى استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين..مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.