قيادة اللواء 101 شرطة جوية بسيئون تحتفي بالذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت قيادة اللواء 101 شرطة جوية بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، حفل فني وخطابي بمناسبة الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر المجيد والأعياد الوطنية سبتمبر واكتوبر.



وخلال الحفل الذي حضره عدداً من القيادات الامنية والعسكرية، نقل قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح طيمس، للجميع تحيات وتبريكات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة..مشيداً بما تقدمه قيادة ومنتسبي اللواء 101 شرطة جوية من جهود في حماية وتأمين مطار سيئون الدولي الذي يعتبر الممر الأهم لليمنيين إلى الخارج.

بدوره أشار أركان اللواء العميد صادق بالخم الى أن ذكرى الـ 30من نوفمبر وتضحيات الابطال اليمنيين فيها مغروسة في وجدان الشعب اليمني..مجدا العهد بالسير على درب المناضلين والشهداء .

الى ذلك جدد أفراد اللواء 101 شرطة جوية في كلمتهم التي القاها المقدم أديب، العهد والوفاء للقيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والحفاظ على المكتسبات الوطنية وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم.

تخلل الحفل عدد من الفقرات الشعرية والغنائية الوطنية وعروض مصورة من أفراد الدورة العاشرة مهارات قتالية وقسم الفنون القتالية نالت استحسان الحاضرين .