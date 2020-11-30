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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرنامج السعودي يوقع شراكة مع "الإسكوا" لدعم اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم الإثنين، شراكة دولية مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" التي تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي .
وقع الإتفاقية عن البرنامج، المشرف العام، سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، وعن الإسكوا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية الدكتورة رولا دشتي .
وعقب التوقيع أكد السفير آل جابر حرص السعودية على تسخير كافة الجهود، وفي شتى المجالات لدعم اليمن وشعبه الشقيق، موضحًا أن التوجه التنموي الذي تنتهجه المملكة لمساعدة الشعب اليمني ما هو إلا رسالة واضحة بأن المملكة تتعامل مع دول الجوار من خلال تنميتها ودعم استقرارها.
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