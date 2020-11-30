محافظة ابين تحتفي بالذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت السلطة المحلية وقيادة الجيش والامن بمحافظة ابين، اليوم، بمدينة شقرة حفلاً خطابياً وفنياً وذلك بمناسبة الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر.



وفي الحفل الذي حضره عدداً من القيادت الامنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة، اكد وكيل المحافظة عبدالعزيز الحمزة، على أهمية هذه المناسبة الوطنية التي قدم فيها قوافل من الشهداء دفاعاً عن الوطن ومكتسابته وتحقيق الحرية والاستقلال.

كما أكدت الكلمات التي القيت في الحفل، على اهمية تعزيز روح الإنتماء للوطن والإفتخار به والدفاع عنه مستلهمين القيم والمبادئ من التضحيات البطولية التي سطرها الآباء والاجداد..مشيرة الى عظمة واهمية هذه الذكرى على قلوب ابناء الشعب اليمني.

وتخلل الحفل ، العديد من الفقرات الفنية المعبرة عن المناسبة الوطنية نالت الاستحسان.

كما رفع المشاركون في الحفل اعلام الجمهورية اليمنية وصور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مجددين العهد بالوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.

كما شدد المشاركون ، على ضرورة رصف الصفوف والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، واستباب الامن والاستقرار وتطبيع الحياة والدفع قدماً بعجلة التنمية والتطور في مختلف المجالات وبناء الدولة المدنية الاتحادية.