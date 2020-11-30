محافظ حضرموت يفتتح عدداً من المشاريع في مجال الكهرباء بالساحل

أفتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، عددا من مشاريع الطاقة الكهربائية في المحافظة شرقي اليمن.



وبحسب وكالة "سبأ" فإن البحسني، ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، دشن اختبارات التشغيل لمشروع محطة الفقيد المهندس عوض سعد السقطري لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميقا واط بمديرية الشحر.



كما افتتح تشغيل مشاريع تحسين منظومة شبكة التوزيع 11/0.415 ك ف بمديريات المكلا والشحر وغيل باوزير ومنطقة الحامي والديس الشرقية والريدة وقصيعر، وإيصال التيار الكهربائي لأرياف المديريات الشرقية، (الهمة والعرشة والواسط والجرادف والفرضحة والشارقة ويمعوض وبدش ورشنيت).



وأشار محافظ حضرموت إلى أن افتتاح هذه المشاريع تأتي بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تزامناً مع الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر المجيد.



وقال إن "محطة الفقيد المهندس عوض سعد السقطري، ستعمل على زيادة القدرة الانتاجية لتوليد الطاقة الكهربائية عقب افتتاحها رسمياً قريبا".



ووجه البحسني بتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات والوقود التي تحتاجها المحطة للتشغيل.. مشدداً على بذل مزيد من الجهود ومضاعفتها لإدخالها إلى الخدمة في القريب العاجل.



وأكد أن انشاء مشروع محطة الشحر يأتي ضمن خطة قيادة السلطة المحلية بحضرموت للتخفيف من أزمة الكهرباء، وذلك من خلال انجاز مشاريع وطنية استراتيجية بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، لحل أزمة الكهرباء بمديرية الشحر، وتخفيف الأحمال عن محطة الريان.



ويتميز المشروع – وفقا لوكالة سبأ- بأنه يمكن تدعيمه والربط مع الشبكة المحلية بدوائر خروج جهد١١ك ف وكذلك ٣٣ك ف، ويتكون من عنبر للمولدات الرئيسة والمبردات الخاصة بها، كما يوجد مبنى لمعالجة الوقود يتم فيه معالجة وضخ الوقود ديزل ومازوت.



ويحتوي المشروع أيضا على خزانات لخزن الوقود المعالج والجاهز للضخ للمولدات بأحجام مختلفة طبقاً للاستهلاك اليومي والأسبوعي، ووجود عدد ٢ خزانات رئيسة الأول للديزل بسعة ١٠٠٠ متر مكعب والخزان الثاني للمازوت بسعة ٤٠٠٠ متر مكعب، وكلاهما متصل مباشرة بمحطة تفريغ الوقود الخاصة بالمشروع.



كما يحتوي على منظومة للمياه تتمثل في خزان مياه سعة ٥٠٠ متر مكعب يستخدم في حالات الحريق، متصل به وحدة معالجة وتحلية للمياه مرتبطة بخزان ٣٥ متر مكعب ، وعدد ٢ محولات مساعدة للخدمات الداخلية للمشروع، ووحدة توليد طوارئ ، والمحول الرئيسي جهد ١١/٣٣ بقدرة ٢٥ ميجاوات.

ويوجد بالمحطة 6 مفاتيح لتصريف الطاقة الكهربائية بمديرية الشحر والمناطق المجاورة للشحر بخط 11 كيلو فولت ،ويوجد بها خطين 33 كيلو فولت يمكن يغذي لمناطق خارج الشحر، وتنتج المحطة 40 ميقا وتوجد توسعة جاهزة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 60 ميقا.



في سياق متصل وضع البحسني، حجر الأساس لمشروع توسعة محطة الريان الكهربائية بمنطقة الريان التابعة لمديرية غيل باوزير، وذلك بزيادة " ٢٠ ميجا وات "، بتكلفة سبعة مليون وخمس مائة الف دولار.



وكان محافظ حضرموت قد أعلن قبل يومين عن مشاريع كبيرة تتجاوز 90 مشروعا سيتم تدشينها ووضع أحجار الأساس لها مع الاحتفالات بعيد الاستقلال.

