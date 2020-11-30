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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين فعاليات حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، فعاليات حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي تنظمها مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة بالشراكة مع جمعية الدعوة وبمشاركة مؤسسة امل للتنمية وجمعيتي المستقبل لتنمية المرأة وامان للتنمية الاسرية .
وتتضمن الحملة التي تقام خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر من كل عام حلقة اذاعية توعوية وورش عمل للنساء وتخرج ٤٥ خريجة من دورات الكوافير والتجميل و الخياطة والتطريز وصناعة البخور والعطور ضمن برنامج تعزيز الحماية المجتمعية المنفذ من مؤسسة بسمة وتمويل منظمة أنترسوس الانسانية.
وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، على دور المرأة كشريك أساسي مع الرجل في مناحي الحياة المختلفة من خلال تمكين المرأة مهاريا وعلميا ومهنيا..مشيدا بوجود منظمات المجتمع المدني تهتم بالمرأة عبر برامج الارشاد الاسري والتوعية بالتشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة .
والقيت بالحفل كلمات من قبل مديرة قسم التوعية والتثقيف بمؤسسة بسمه عتاب بن سويدان وأخرى للمتدربات أكدت على نيل المراة حقوقها وفق ما نصت عليها الشريعة الإسلامية والمواثيق والمعاهدات الدولية للإسهام في ابراز دورها في التنمية والنهضة المجتمعية .
وتخلل الحفل وصلات إنشاديه وعرض لقصص نجاح للمتدربات ببرنامج تعزيز حماية المراة في اليمن .
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