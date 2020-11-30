مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في مدينة تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ تعز استهدفت مليشيات الحوثي بشكل عشوائي، الاثنين 30 نوفمبر /تشرين الثاني 2020، الأحياء السكنية في مدينة تعز، وسط اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي شنت قصفاً عشوائياً ومتواصلاً على حي التوحيد وحي المفتش وأحياء أخرى في منطقة عصيفرة. واستهدفت بشكل هستيري الأحياء السكنية شمال وشرق المدينة قبل نصف ساعة من كتابة الخبر في الساعة الرابعة عصراً. وتصاعدت أعمدة الدخان من الأماكن المستهدفة دون أن ترد تفاصيل بشأن ما خلفه القصف الحوثي من خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة

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