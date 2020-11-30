مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 25 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية قبل أن يغادروه من باب السلسة.

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