اللواء الثاني مشاه جبلي بشبوة يحتفل بالذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظم اللواء الثاني مشاه جبلي بمحافظة شبوة، اليوم، حفلاً خطابياً وفنياً بمناسبة الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر المجيد.



وفي الحفل الذي حضره قائد اللواء العميد مهدي القميشي وعدد من القيادات الامنية والعسكرية، نق قائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاه العميد عزيز العتيقي، تحيات وتهاني فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لكافة منتسبي الوية المحور بهذه المناسبة.

ونوه العميد العتيقي، باهمية هذا اليوم الوطني الخالد في ذاكرة الشعب والوطن..مشدداً على ضرورة استلهام معانيه النضالية والتزود منها لمواجهة كافة الاخطار المحدقة باليمن ارضاً وانساناً..مشيداً بصمود ابطال القوات المسلحة وتضحياتهم الجسيمة من اجل هزيمة انقلاب مليشيا الحوثي الامامية المدعومة من ايران..مؤكداً ان الشعب اليمني قادر على الانتصار لارادته الوطنية الحرة التي هزمت بالامس الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس.

وتخلل الحفل، فقرات فنية وقصائد شعرية والاناشيد الوطنية والرقصات الشعبية .