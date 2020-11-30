شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. سفير أمريكا لدى اليمن يصل محافظة المهرة ويعقد مؤتمرا صحفيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت مصادر ملاحية أن السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، وصل قبل قليل إلى محافظة المهرة شرقي اليمن.



وأضافت المصادر أن السفير هنزل وصل إلى مطار المهرة وعقدن مؤتمرا صحفيا، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

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