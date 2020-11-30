شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير روسيا لدى اليمن يؤكد دعم بلده لتشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات أكد السفير الروسي في اليمن، فلاديمير ديدوشكين، دعم موسكو لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وإحلال السلام في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء معين عبد الملك وناقشا خلاله الخطوات النهائية لتشكيل الحكومة ضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه السياسية والعسكرية والأمنية. وأعرب السفير الروسي عن ثقته في أن تشكيل الحكومة الجديدة سيمثل انفراجة مهمة في الجوانب المختلفة. وأكد على دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لإحلال السلام فيها

كانت هذه تفاصيل خبر سفير روسيا لدى اليمن يؤكد دعم بلده لتشكيل الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.