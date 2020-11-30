 البحسني يفتتح مقر قيادة سرية الشهيدة منار التابعة للمنطقة العسكرية الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم بالمكلا، مقر قيادة سرية الشهيدة منار، التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، تزامناً مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ53 للعيد الوطني الـ30 من نوفمبر.



وأكد القائد البحسني على أهمية السرية ودورها في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، من خلال إسناد العسكريات من منتسبات السرية لجهود زملائهن العسكريين في عملية التفتيش في النقاط الأمنية، والمواقع العامة، حاثاً إياهن على التكاتف واليقظة والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل القوة بشكل أكبر.

ونوه محافظ حضرموت إلى أهمية إيلاء القوة اهتمام اكبر والعمل على تدريب وتأهيل المجندات، مشيراً إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية ستنفذ نزولات تفقدية للقوة، لتوفير كافة الإمكانيات والمتطلبات، واستكمال النواقص لتعزيز الدور النسوي في حفظ الأمن.

وتعرّف المحافظ البحسني من قائدة سرية الشهيدة منار، المساعد فاطمة بن طارق إلى شرح حول أبرز الأعمال التي تقوم بها السرية، ودورها في عملية تفتيش النساء في النقاط الأمنية، والنجاحات التي حققتها السرية في حفظ الأمن والاستقرار.

حضر الافتتاح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي، ورئيس شعبة العمليات بالمنطقة العسكرية الثانية العميد فيصل بادبيس.